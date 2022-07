Pubblicità

Tennis: Roger Federer è fuori dalla classifica ATP perché inattivo da un anno. Lo svizzero, però, tornerà nel 2022
Vedere #Djokovic che dopo aver vinto #Wimbledon scivola al settimo posto della classifica #ATP, fa decisamente ridere.
Classifica ATP Italiani: Jannik Sinner nuovo numero 1 italiano. L'azzurro ritorna in top ten
#Federer fuori classifica: non compare più nei ranking dell'Atp Ha perso anche i suoi ultimi punti, quelli di Wimb…

La vittoria di Wimbledon rilancia Djokovic nella rincorsa al record degli Slam, ma intanto lo fa sprofondare inal numero 7, mettendo così a rischio la sua partecipazione alleFinals. ......alla luce della decisione dell'di non assegnare punti per lo Slam londinese dopo l'esclusione di russi e bielorussi da parte degli organizzatori. Il serbo non ha potuto difendere,alla ... Classifica ATP: Sinner nuovo n. 1 d'Italia. Best ranking per Cobolli e Passaro Niente punti a Wimbledon dopo l'esclusione di russe e bielorusse e classifica Wta con diverse novità. Non in testa dove Iga Swiatek resta solidissima al comando sebbene sull'erba londinese abbia visto ...Pedro Cachin è il campione della 14ª edizione degli Internazionali di Tennis Città di Todi | Sidernestor Tennis Cup. Una settimana indimenticabile per l’argentino, prima testa di serie del Challenger ...