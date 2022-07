Bologna, genitori partono per le vacanze e “dimenticano” il figlio di 7 anni (Di lunedì 11 luglio 2022) “Dimenticato” in strada piangeva disperato. Qualcuno ha notato un bambino di 7 anni che piangeva e ha chiamato i carabinieri. Mamma e papà, una al volante dell’auto e l’altro del camper, erano partiti per le vacanze senza il figlio per una distrazione. È accaduto sabato mattina in zona San Ruffillo a Bologna. Rintracciata la madre, italiana quarantenne come il padre, è stato ricostruito l’accaduto. Il bambino doveva salire a bordo del camper con il papà, ma non volendo viaggiare sul mezzo è stato fatto scendere per raggiungere la madre. La donna che alla guida dell’auto, però, era già partita da qualche minuto. Contattati dai carabinieri, i genitori sono subito tornati indietro a recuperare il bambino, l’episodio è stato segnalato alla Procura per i minorenni. L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) “Dimenticato” in strada piangeva disperato. Qualcuno ha notato un bambino di 7che piangeva e ha chiamato i carabinieri. Mamma e papà, una al volante dell’auto e l’altro del camper, erano partiti per lesenza ilper una distrazione. È accaduto sabato mattina in zona San Ruffillo a. Rintracciata la madre, italiana quarantenne come il padre, è stato ricostruito l’accaduto. Il bambino doveva salire a bordo del camper con il papà, ma non volendo viaggiare sul mezzo è stato fatto scendere per raggiungere la madre. La donna che alla guida dell’auto, però, era già partita da qualche minuto. Contattati dai carabinieri, isono subito tornati indietro a recuperare il bambino, l’episodio è stato segnalato alla Procura per i minorenni. L'articolo proviene da Il Fatto ...

Pubblicità

Dome689 : RT @fattoquotidiano: Bologna, genitori partono per le vacanze e “dimenticano” il figlio di 7 anni - fattoquotidiano : Bologna, genitori partono per le vacanze e “dimenticano” il figlio di 7 anni - AvvocatoSergioA : CASA CONIUGALE AVVOCATO DIVORZISTA BOLOGNA IMOLA CASTELLO D’ARGILE PIANORO BUDRIO L’assegnazione della casa famili… - news_bologna : Bimbo morto a Sharm, due mesi per l'autopsia. I genitori: vergogna - Marco82894233 : @GuidoCrosetto @Masssimilianoo Io la stimo molto. È se dice così, davvero sono preoccupato. Ho una figlia che appe… -