Assegno unico INPS, chi rischia di non riceverlo ad agosto (Di lunedì 11 luglio 2022) Attenzione alle date di erogazione dell’Assegno unico da parte dell’INPS. Si rischia di perderlo ad agosto in alcuni casi L’Assegno unico e universale ha accorpato in un’unica misura molte prestazioni e detrazioni relative alla presenza di figli nei nuclei familiari. Il provvedimento interessa moltissime famiglie ed è legato essenzialmente alla posizione ISEE familiare, alla presenza L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 11 luglio 2022) Attenzione alle date di erogazione dell’da parte dell’. Sidi perderlo adin alcuni casi L’e universale ha accorpato in un’unica misura molte prestazioni e detrazioni relative alla presenza di figli nei nuclei familiari. Il provvedimento interessa moltissime famiglie ed è legato essenzialmente alla posizione ISEE familiare, alla presenza L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

87miste : E se venite a parlami dei bonus vi do un pacchero a votamano. Quello del nido lo erogano quando vogliono e ogni mes… - stefanoservadei : @GimTonic2 @Vito59339482 @lupo_09 @PagellaPolitica @GiuseppeConteIT Mi sei simpatico ti spiego come se lo spiegassi… - romanibarbar : @teoxandra Sono pochi, denatalita' bla bla bla e poi non si trova un cavolo di posto a nidi materna, elementari e s… - giorgiovascotto : RT @BaglioniLaura: Mia figlia a 20 anni entrata col jobact in un supermercato. A 21 assunta. A 22 ha ottenuto un mutuo ed è andata a conviv… - enki1965 : @Se23rex Te lo dico io l'inghippo serve per invogliare i furbi che non hanno fatto l'assegno unico e per potergli t… -