Uomini e Donne, Clarissa Marchese svela quando ha smesso di allattare: critiche sul web (Di domenica 10 luglio 2022) Nelle ultime ore si è scatenato un vero e proprio putiferio attorno all'ex tronista di Uomini e Donne Clarissa Marchese. Su Instagram. Infatti, l'ex Miss Italia ha rivelato di aver smesso di allattare sua figlia Arya (avuta dal marito Federico Gregucci, conosciuto proprio nel talk-show di Maria De Filippi) solo ora che ha quasi due anni e mezzo. Uomini e Donne, bomba su Matteo Ranieri: "È innamorato di un'altra persona" Il motivo della fine della storia tra l'ex tronista e la sua scelta Valeria Cardone sarebbe un altro rispetto a quanto dichiarato

