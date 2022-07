Pronti per l’iniezione antigrasso? (Di domenica 10 luglio 2022) Si chiama semaglutide (il principio attivo) e fino a poco tempo fa veniva prescritto solo agli obesi e ai diabetici. Ora, però, molti medici e dietologi lo danno anche a chi ha qualche chilo in eccesso, perché - garantiscono - permette di dimagrire in modo sicuro ed efficace: in media, fa perdere il 20 per cento del peso iniziale in un periodo fra 16 e 72 settimane. Non pensava di scatenare un putiferio Darcy O’Malley, florida fanciulla di Perth, Australia, postando su TikTok un video in cui promuove un farmaco ipoglicemizzante, l’Ozempic, o semaglutide, per perdere peso. I suoi 33.300 follower l’hanno acquistato diffondendo la notizia a macchia d’olio. Risultato: l’ente di controllo dei medicinali australiano, il Tga (Therapeutic goods administration), ha chiesto ai medici generici di non prescriverlo più per dimagrire perché, per l’alta richiesta, non ne rimaneva più per i ... Leggi su panorama (Di domenica 10 luglio 2022) Si chiama semaglutide (il principio attivo) e fino a poco tempo fa veniva prescritto solo agli obesi e ai diabetici. Ora, però, molti medici e dietologi lo danno anche a chi ha qualche chilo in eccesso, perché - garantiscono - permette di dimagrire in modo sicuro ed efficace: in media, fa perdere il 20 per cento del peso iniziale in un periodo fra 16 e 72 settimane. Non pensava di scatenare un putiferio Darcy O’Malley, florida fanciulla di Perth, Australia, postando su TikTok un video in cui promuove un farmaco ipoglicemizzante, l’Ozempic, o semaglutide, per perdere peso. I suoi 33.300 follower l’hanno acquistato diffondendo la notizia a macchia d’olio. Risultato: l’ente di controllo dei medicinali australiano, il Tga (Therapeutic goods administration), ha chiesto ai medici generici di non prescriverlo più per dimagrire perché, per l’alta richiesta, non ne rimaneva più per i ...

