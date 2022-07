Inter e Milan, esattamente 3 anni fa la presentazione dei progetti per il nuovo stadio: nulla è cambiato (Di domenica 10 luglio 2022) Tre anni dalla presentazione dei progetti per il nuovo stadio Il 10 luglio 2019 Inter e Milan presentavano due progetti per il nuovo stadio: quello di Manica-CMR o ‘Gli Anelli’ e quello di Populous o Cattedrale, designato come progetto definitivo. Da allora, pochi i passi in avanti: vediamo il punto della situazione. “Non è bastato sfruttare la legge sugli stadi per accelerare la burocrazia: il progetto per l’investimento da 1,2 miliardi, modificato varie volte nel corso di questi 1096 giorni, rimane per ora ancora nel cassetto. Tanti i cambiamenti effettuati: dal vecchio San Siro (prima Interamente demolito, poi in parte mantenuto e destinato a uno sport “district”) alle strutture circostanti, ... Leggi su intermagazine (Di domenica 10 luglio 2022) Tredalladeiper ilIl 10 luglio 2019presentavano dueper il: quello di Manica-CMR o ‘Gli Anelli’ e quello di Populous o Cattedrale, designato come progetto definitivo. Da allora, pochi i passi in avanti: vediamo il punto della situazione. “Non è bastato sfruttare la legge sugli stadi per accelerare la burocrazia: il progetto per l’investimento da 1,2 miliardi, modificato varie volte nel corso di questi 1096 giorni, rimane per ora ancora nel cassetto. Tanti i cambiamenti effettuati: dal vecchio San Siro (primaamente demolito, poi in parte mantenuto e destinato a uno sport “district”) alle strutture circostanti, ...

