Handanovic rinnova con l’Inter | undicesimo anno in nerazzurro

(Di domenica 10 luglio 2022) Samire l'Inter ancora insieme. Il portiere sloveno, infatti, ha ufficialmenteto per un`altra stagione il contratto con il club dove è arrivato dall`Udinese il 9 luglio 2012. "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Samir: il portiere sloveno saràfino al 30 giugno 2023", si legge nella nota del club. Tra i leader dello spogliatoio, il capitano dell'Inter proseguirà ancora alla corte di Simone Inzaghi nella prossima stagione nonostante l`arrivo di Onana. "Sono molto contento e orgoglioso di essere capitano e giocatore dell'Inter, questo è un privilegio che motiva. Chi gioca nell'Inter ha sempre tanta voglia perché la storia dell'Inter insegna che qui si gioca per vincere titoli", le parole di ...