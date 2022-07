Governo | Napoli | ' minacce M5S restringono campo Letta'

Leggi su iltempo

(Di domenica 10 luglio 2022) Roma, 10 lug. (Adnkronos) - "La minaccia dei Cinquestelle di uscire dall'aula del Senato sul voto di fiducia non avrebbe nessuna ripercussione sulla maggioranza del. Ne avrebbe, e anche gravi, per il Pd". Così Osvaldodi Azione. "Persarebbe politicamente imbarazzante, per non dire impossibile, costruire alleanze politiche con un partito che sfiducia ilin cui il Pd ha investito con determinazione. Se il M5S non vota la fiducia, la maggioranza va avanti ma si restringe illargo immaginato dal leader Pd. Se in Conte prevarrà l'esigenza di posizionare il partito in vista della campagna elettorale, vuol dire che il M5S getta la maschera di forza responsabile e si mostra per quello che effettivamente è, una forza populista ed estremista guidata da un ex premier privo di ...