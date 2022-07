(Di domenica 10 luglio 2022) Roma, 10 lug. (Adnkronos) - "Bisogna sempre essere chiari e dire la verità, a maggior ragione in una fase come questa. Minacciare a giorni alterni una crisi in uno dei periodi storici più complicati e, per certi versi, drammatici della storia della Repubblica ènei confronti dei cittadini e delle nostre imprese". Lo scrive, in un post su Instagram, il deputato di Ipf Sergio, presidente della Commissione per le Politiche dell'Ue alla Camera. "Tenere ine Paese, alzare continuamente la tensione ricorrendo al vittimismo, risponde a un solo obiettivo: invertire il trend dei sondaggi recuperando consensi persi anche per l'atteggiamento ondivago e mai chiaro. Questo significa non aver minimamente a cuore le sorti dell'Italia ma pensare esclusivamente a ...

Pubblicità

Il Sannio Quotidiano

Al contrario, aldi Calles perverrà tutto l'appoggio militare possibile da parte di Washington: camions,, treni interi carichi di armi e munizioni partivano dagli Stati Uniti per ...... tra i pochi a voler restare al: 'C'è un tema di tenuta die del Paese in vista ... Spunta una chitarra ed ecco Sergio, immancabile menestrello delle notti romane. 'Se vuoi ti ... Governo: Battelli (Ipf), 'indecente e colpevole chi lo tiene in ostaggio' Roma, 10 lug. "Bisogna sempre essere chiari e dire la verità, a maggior ragione in una fase come questa. Minacciare a giorni alterni una crisi in uno dei period ...Chi nelle scorse ore ha parlato con Mario Draghi non lo descrive per nulla «irritato». Ma un certo fastidio dev'essere arrivato fino ad Ankara, perché non è la ...