Giulia Salemi e Rosalinda Cannavò | il total look “pink” preferito dalla rete

(Di domenica 10 luglio 2022) Ospiti al party GHD,si mostrano ai fan in”. Ecco quale dei due outfit è ildel webambassador di un importante messaggio di prevenzione veicolato dal mondo GHD, leader mondiale nel segmento beauty. In occasione del “” party, le due ex gieffine si mostrano al pubblico con duea tema ma estremamente diversi tra loro:con crop top asimmetrico fucsia e jeans over chiaro, mentrecon un long dress in raso magenta e una cintura stringivita. Stando al sondaggio lanciato da 361Magazine a ridosso ...

Questa intesa, come ben sappiamo, durante il Grande Fratello Vip è scattata con, la sua attuale fidanzata. In ultimo, Pierpaolo ha svelato un retroscena del suo carattere: Voglio ...I modelli sartoriali della collezione disono caratterizzati da un design eccentrico , curato ed elegante ; ricreano un vero e proprio look da star . La linea della nota influencer ... Forte dei Marmi come Ibiza, la cena spettacolo fa il pieno di vip: da Pierpaolo Pretelli a Giulia Salemi