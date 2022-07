Gabriele Lavia compie 80 anni ma non festeggia: è troppo impegnato nei progetti futuri. Però non dimentica la donna più importante della sua vita... (Di domenica 10 luglio 2022) Davanti allo specchio, in camerino, due foto in bianco e nero. Una ha la cornice a forma di cuore. «È la donna più importante della mia vita: la nonna» spiega Gabriele Lavia, compiaciuto del coup de théâtre. «Faceva l’insegnante elementare, per la Sicilia dell’epoca era emancipata. Si chiamava Carmela, nipote di Francisco Martínez de la Rosa, il più grande drammaturgo romantico spagnolo. Da piccolo mi leggeva Pirandello. Quando ho allestito i Sei personaggi in cerca d’autore, ho trovato un libro in cui aveva sottolineato la parte del padre; nella sua copia di Il berretto a sonagli aveva evidenziato le parole di Ciampa e, in quella di Il gabbiano di Cechov, quelle di Konstantin… I tre ruoli che mi ero scelto! Aveva un rapporto con l’aruspice, evidentemente» ride il regista-attore, ... Leggi su iodonna (Di domenica 10 luglio 2022) Davanti allo specchio, in camerino, due foto in bianco e nero. Una ha la cornice a forma di cuore. «È lapiùmia: la nonna» spiega, compiaciuto del coup de théâtre. «Faceva l’insegnante elementare, per la Sicilia dell’epoca era emancipata. Si chiamava Carmela, nipote di Francisco Martínez de la Rosa, il più grande drammaturgo romantico spagnolo. Da piccolo mi leggeva Pirandello. Quando ho allestito i Sei personaggi in cerca d’autore, ho trovato un libro in cui aveva sottolineato la parte del padre; nella sua copia di Il berretto a sonagli aveva evidenziato le parole di Ciampa e, in quella di Il gabbiano di Cechov, quelle di Konstantin… I tre ruoli che mi ero scelto! Aveva un rapporto con l’aruspice, evidentemente» ride il regista-attore, ...

