Edo De Laurentiis sul pilastro del Napoli | “Trattenerlo è la cosa più importante al mondo”

(Di domenica 10 luglio 2022) La stagione delentra nel vivo: gli azzurri hanno iniziato il ritiro di Dimaro Folgarida, dove resteranno fino martedì 19 luglio. Ieri, c’è stato il primo allenamento agli ordini di mister Luciano Spalletti, ma il grande evento di ieri è stata la conferenza stampa del tecnico e del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Il ds ex Carpi ha svelato le varie offerte di rinnovo per Koulibaly e Mertens, oltre a parlare delle situazioni legate al futuro dei vari Fabian Ruiz, Politano e Osimhen. Kalidou Koulibaly (FOTO – Getty Images) In mattinata, il vicepresidente Edoardo De, presente all’esterno dello stadio di Carciato di Dimaro, ha parlato con alcuni tifosi e giornalisti e ha rivelato altre informazioni sul futuro di Kalidou Koulibaly. Queste le sue parole evidenziate dalla nostra redazione. “Koulibaly oltre ad essere un grande ...

Edoardo De, vice presidente del Napoli, ha detto la sua sul futuro di Koulibaly: le dichiarazioni da Dimaro Edoardo De, vice presidente del Napoli, ha parlato del possibile futuro di Koulibaly. Le dichiarazioni a calciomercato.com direttamente dal ritiro azzurro a Dimaro.