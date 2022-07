Djokovic, è il 7° sigillo a Wimbledon. Spezza il sogno di Kyrgios e conquista il 21° Slam (Di domenica 10 luglio 2022) Alzi la mano chi pensava che sarebbe potuta finire diversamente. Che il genio ribelle Nick Kyrgios avrebbe fatto saltare tutti gli schemi della macchina serba. È andata, ancora una volta, come voleva ... Leggi su gazzetta (Di domenica 10 luglio 2022) Alzi la mano chi pensava che sarebbe potuta finire diversamente. Che il genio ribelle Nickavrebbe fatto saltare tutti gli schemi della macchina serba. È andata, ancora una volta, come voleva ...

Pubblicità

La_Bianconera : #Djokovic al 7° sigillo! ?? Match vinto prima di tutto con la testa contro uno che manda gli psicologi dallo psicolo… - TennisWorldit : Wimbledon - Djokovic ritorna re: battuto Kyrgios in finale, 7° sigillo e 21° Slam: Il campionissimo serbo supera in… - danielelozzi : Il 7o sigillo per Nole #Djokovic a #Wimbledon . 46 63 64 76 contro un #Kyrgios discontinuo come da sua abitudine. D… - CrackFriday : Settimo sigillo a #Wimbledon 21 slam. Nole #Djokovic numero UNO assoluto ma di che cazzo stiamo parlando #DjokovicKyrgios - brown_babette : Djokovic, il settimo sigillo. -