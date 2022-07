Ultime Notizie – Covid Italia, Iss: “Per no vax fino a 7 volte più rischi morte” (Di sabato 9 luglio 2022) Il tasso di mortalità per Covid risulta essere 7 volte più alto per i non vaccinati rispetto a chi invece è protetto con la vaccinazione completa di richiamo. E’ quanto emerge dall’ultimo report esteso dell’Istituto superiore di sanità sull’andamento di Covid-19 in Italia. Le persone non vaccinate rispetto a quelle vaccinate, corrono un rischio fino a 7 volte maggiore di morte e fino a 3,5 volte più alto di ricovero in terapia intensiva. Il tasso di mortalità standardizzato per età, relativo alla popolazione di età pari o superiore a 12 anni, su 100mila persone nel periodo 13 maggio-12 giugno 2022, per i non vaccinati risulta nel dettaglio pari a 11 decessi per 100.000 abitanti, “circa sei volte più ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 9 luglio 2022) Il tasso di mortalità perrisulta essere 7più alto per i non vaccinati rispetto a chi invece è protetto con la vaccinazione completa di richiamo. E’ quanto emerge dall’ultimo report esteso dell’Istituto superiore di sanità sull’andamento di-19 in. Le persone non vaccinate rispetto a quelle vaccinate, corrono una 7maggiore dia 3,5più alto di ricovero in terapia intensiva. Il tasso di mortalità standardizzato per età, relativo alla popolazione di età pari o superiore a 12 anni, su 100mila persone nel periodo 13 maggio-12 giugno 2022, per i non vaccinati risulta nel dettaglio pari a 11 decessi per 100.000 abitanti, “circa seipiù ...

