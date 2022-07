Ucraina: attacco a Kryvyi Rih, morta una ragazza (Di sabato 9 luglio 2022) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - Una ragazza di 20 anni, ferita da un bombardamento nel distretto di Ingulets di Kryvyi Rih, è morta in ospedale. Lo ha scritto su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk Valentyn Reznichenko. Secondo le sue informazioni, tre persone sono rimaste ferite a seguito dell'attacco, fra le quali il padre della ragazza uccisa. In precedenza, era morta anche una donna di 41 anni colpita nell'attacco. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - Unadi 20 anni, ferita da un bombardamento nel distretto di Ingulets diRih, èin ospedale. Lo ha scritto su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk Valentyn Reznichenko. Secondo le sue informazioni, tre persone sono rimaste ferite a seguito dell', fra le quali il padre dellauccisa. In precedenza, eraanche una donna di 41 anni colpita nell'

