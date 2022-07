"Tocca a te, Stefano". Cosa c'è dietro le parole di Draghi in Cdm (Di sabato 9 luglio 2022) Il premier avrebbe chiamato Patuanelli per nome nel corso del Consiglio dei ministri. Un fatto insolito: il tentativo per la "via d'uscita" ai 5 Stelle Leggi su ilgiornale (Di sabato 9 luglio 2022) Il premier avrebbe chiamato Patuanelli per nome nel corso del Consiglio dei ministri. Un fatto insolito: il tentativo per la "via d'uscita" ai 5 Stelle

Pubblicità

carmelocarat : RT @Corriere: «Tocca a te, Stefano»: le parole scelte da Draghi per la «via d'uscita» ai 5 Stelle - infoitinterno : 'Tocca a te, Stefano'. Cosa c'è dietro le parole di Draghi in Cdm - IlGra_90 : L'archistar Stefano Boeri tutto gongolante ci dice che piantare alberi fa bene. Peccato che se per avere alberi to… - LILITH24595979 : RT @PaolaCorb: E se nessuno ti parla, allora ti tocca pensare. E io non facevo altro, allora. Pensavo tanto che mi faceva male la gola, pe… - Alfonso0070 : RT @PaolaCorb: E se nessuno ti parla, allora ti tocca pensare. E io non facevo altro, allora. Pensavo tanto che mi faceva male la gola, pe… -