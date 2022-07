Spalletti: «Meret? È giovane e affidabile, ma nessuno ormai garantisce il posto sicuro» (Di sabato 9 luglio 2022) In conferenza stampa, la prima da Dimaro, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato anche di Alex Meret, che Giuntoli ha detto che rinnoverà con il Napoli. E dell’alternanza tra i portieri. «Meret ha commesso un errore come tanti altri in quel periodo, è giovane, affidabilissimo. Sta facendo allenamenti fatti bene per migliorare le cose su cui è carente, migliora e fa vedere di essere a livello degli altri. ormai non c’è più nessuno che ti garantisce il posto sicuro, per cui uno deve far vedere il suo valore e confrontarsi con un compagno di squadra che a volte vuole giocare al suo posto, ma dipende sempre da quello che proponi e che fai». Deluso dalla non conferma di Ospina? «Ha scelto così, avrò ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 9 luglio 2022) In conferenza stampa, la prima da Dimaro, l’allenatore del Napoli, Luciano, ha parlato anche di Alex, che Giuntoli ha detto che rinnoverà con il Napoli. E dell’alternanza tra i portieri. «ha commesso un errore come tanti altri in quel periodo, è, affidabilissimo. Sta facendo allenamenti fatti bene per migliorare le cose su cui è carente, migliora e fa vedere di essere a livello degli altri.non c’è piùche tiil, per cui uno deve far vedere il suo valore e confrontarsi con un compagno di squadra che a volte vuole giocare al suo, ma dipende sempre da quello che proponi e che fai». Deluso dalla non conferma di Ospina? «Ha scelto così, avrò ...

