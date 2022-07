Scatta l'offensiva contro Bachmut: la mossa per dilagare nel Donbass (Di sabato 9 luglio 2022) Russi e filorussi sulla Tass hanno rivendicato l'avvio dell'offensiva propedeutica alla conquista di Slovjansk e Kramatorsk Leggi su ilgiornale (Di sabato 9 luglio 2022) Russi e filorussi sulla Tass hanno rivendicato l'avvio dell'propedeutica alla conquista di Slovjansk e Kramatorsk

Pubblicità

fiaba_bellezza : RT @Corriere: Scatta l’offensiva russa su Bachmut. Gli Stati Uniti: 400 milioni in armi per la resistenza - Profilo3Marco : RT @Corriere: Scatta l’offensiva russa su Bachmut. Gli Stati Uniti: 400 milioni in armi per la resistenza - angiuoniluigi : RT @Corriere: Scatta l’offensiva russa su Bachmut. Gli Stati Uniti: 400 milioni in armi per la resistenza - Corriere : Scatta l’offensiva russa su Bachmut. Gli Stati Uniti: 400 milioni in armi per la resistenza - lamescolanza : L'offensiva contro il dilagante fenomeno degli abusi online nel calcio è sempre più concreta.… -