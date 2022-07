Roma, 80enne infuriato esce in strada di notte e distrugge 5 auto in sosta (Di sabato 9 luglio 2022) Roma. Un anziano signore, tutt’altro che passivo, anzi, fin troppo arzillo e ”vivace”, che ha dato di matto nella scorsa nottata. Ha puntato alcune auto regolarmente parcheggiate nel quartiere Tuscolano ed ha iniziato a colpirle violentemente, sfondandone i parabrezza. Lo hanno fermato subito dopo il reato, ma l’uomo non ha saputo motivare il folle gesto avvenuto nel cuore della notte, tra lo sconcerto e l’apprensione di quanti sono stati svegliati dal fracasso. Anziano 80enne sfonda 5 auto parcheggiate C’è chi si aggira di notte con fare sospetto, non per spacciare, non per derubare qualcosa né per altre motivazioni particolari. Solamente per poter recare un danno ad ignoti, prendendosela con le prime auto che gli capitano a tiro e facendo trovare delle brutte ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 9 luglio 2022). Un anziano signore, tutt’altro che passivo, anzi, fin troppo arzillo e ”vivace”, che ha dato di matto nella scorsa nottata. Ha puntato alcuneregolarmente parcheggiate nel quartiere Tuscolano ed ha iniziato a colpirle violentemente, sfondandone i parabrezza. Lo hanno fermato subito dopo il reato, ma l’uomo non ha saputo motivare il folle gesto avvenuto nel cuore della, tra lo sconcerto e l’apprensione di quanti sono stati svegliati dal fracasso. Anzianosfonda 5parcheggiate C’è chi si aggira dicon fare sospetto, non per spacciare, non per derubare qualcosa né per altre motivazioni particolari. Solamente per poter recare un danno ad ignoti, prendendosela con le primeche gli capitano a tiro e facendo trovare delle brutte ...

