Qualifiche GP Austria | il debriefing del Red Bull Ring

SkySportF1 : ?? MAX VERSTAPPEN POLE STREPITOSA? ??????? Magia dell’olandese in Austria I risultati ? - SkySportF1 : ? HAMILTON A MURO ? Bandiera rossa a 5’ dal termine del #Q3 LIVE ? - greebassi : RT @Gianludale27: L'analisi delle qualifiche del Gran Premio d'Austria, con il racconto di quanto è successo nelle tre manche, i confronti… - Gianludale27 : L'analisi delle qualifiche del Gran Premio d'Austria, con il racconto di quanto è successo nelle tre manche, i conf… - infoitsport : Formula 1, GP Austria: Leclerc e Sainz studiano nel box prima delle qualifiche. VIDEO -

Dopo il tanto spettacolare quanto caotico finale di Silverstone , le F1 sono tornate subito in pista. Siamo al Red Bull Ring, a casa dei leader in classifica. Ci verrebbe da dire, fortunatamente. ...... conquistando la pole position del Gran Premio d'. L'olandese prenderà il via delle sprint ... Finora in questa stagione la macchina è stata migliore in gara rispetto alledove siamo ...Nelle ultime sei edizioni di questo GP, ben quattro volte Max Verstappen ha visto per primo la bandiera a scacchi. E non dimentichiamo che eravamo nel pieno dell’era Mercedes, ma a Zeltweg può succede ...Nel Q2 Perez ha superato i track limits in curva 8. L'infrazione ha comportato un guadagno cronometrico Scopriamo cosa dicono i dati.