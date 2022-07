“Non posso dire nulla”: Giulia Stabile fa la misteriosa, poi lancia un indizio sensazionale (Di sabato 9 luglio 2022) Nella sua ultima intervista la ballerina Giulia Stabile ha confessato un dettaglio importante sui suoi prossimi impegni professionali, che lasciano aperto il campo a un’ipotesi sensazionale. Giulia Stabile – Screenshot InstagramNell’intervista rilasciata al sito Renew, Giulia Stabile ha parlato del presente e poi ha lanciato un indizio clamoroso su quelli che potrebbero essere i suoi prossimi impegni lavorativi. La giovane ballerina, vincitrice della passata edizione del talent show Amici, continua a mietere soddisfazioni professionali. Giulia ha raccontato l’esperienza come doppiatrice per il film animato in uscita su Netflix dal titolo ‘Il mostro dei mari’. Un piccolo cameo che comunque testimonia ... Leggi su ck12 (Di sabato 9 luglio 2022) Nella sua ultima intervista la ballerinaha confessato un dettaglio importante sui suoi prossimi impegni professionali, che lasciano aperto il campo a un’ipotesi– Screenshot InstagramNell’intervista rilasciata al sito Renew,ha parlato del presente e poi hato unclamoroso su quelli che potrebbero essere i suoi prossimi impegni lavorativi. La giovane ballerina, vincitrice della passata edizione del talent show Amici, continua a mietere soddisfazioni professionali.ha raccontato l’esperienza come doppiatrice per il film animato in uscita su Netflix dal titolo ‘Il mostro dei mari’. Un piccolo cameo che comunque testimonia ...

Pubblicità

SimoneAlliva : In Italia le persone #lgbt non posso sposarsi. Ci sono le unioni civili (senza adozioni) approvate dopo una condann… - FBiasin : “Non posso giocare così”. Il mito #Nadal si ritira da #Wimbledon. Oggi più che mai, maledetti addominali. - borghi_claudio : @bababukfree @Theskeptical_ @1nessuno100mil2 Non mi sbilancio. Il fatto che la Lega non appoggerà più nessun pass d… - portamialmc : RT @mrgensternx: IO posso ironizzare e fare battute sui MIEI problemi, TU non sei nessuno per metterci bocca. - PMAICELLY : Io non posso avere gli infarti alle 9 di mattina -