Musk non compra più Twitter e il titolo affonda (Di sabato 9 luglio 2022) Alla base della scelta del patron di Tesla le "informazioni insufficienti" riguardo gli account falsi. Il vertice del social replica: lo portiamo in tribunale

franzrusso : Alla fine #ElonMusk ha gettato la maschera e ha depositato alla SEC la sua intenzione di abbandonare l'accordo di a… - Corriere : Elon Musk non comprerà Twitter: cancellato l'accordo da 44 miliardi - cavicchioli : Ora che Elon Musk ha ritirato la sua offerta di acquisto per Twitter, nel caso in cui effettivamente non si facesse… - telodogratis : Elon Musk non compra più Twitter - marigall24 : Elon Musk rinuncia a comprare Twitter. Non ci vuole neanche lui! #Buongiorno ?? -