Meteo: in arrivo la più potente ondata di caldo del 2022. Dopo giovedì temperature africane (Di sabato 9 luglio 2022) Dopo il passaggio dell’intensa ondata di temporali, grandine e nubifragi che ha letteralmente scombussolato l’atmosfera di gran parte delle regioni italiane, torna sulla penisola una vecchia conoscenza,... Leggi su feedpress.me (Di sabato 9 luglio 2022)il passaggio dell’intensadi temporali, grandine e nubifragi che ha letteralmente scombussolato l’atmosfera di gran parte delle regioni italiane, torna sulla penisola una vecchia conoscenza,...

Pubblicità

DPCgov : ????#allertaARANCIONE, venerdì #8luglio, su Molise e Puglia ?? ??#allertaGIALLA su sette regioni ??????? In arrivo tempor… - HelardaR : RT @DPCgov: ????#allertaARANCIONE, venerdì #8luglio, su Molise e Puglia ?? ??#allertaGIALLA su sette regioni ??????? In arrivo temporali, vento e… - tempoweb : 'La più potente ondata di #caldo'. Quando torna l'anticiclone africano #9luglio - infoitinterno : Previsioni del meteo, Guidi: “Nuova ondata di caldo in arrivo” - Affaritaliani : Previsioni meteo 10 luglio: massima a +32, in arrivo l'anticiclone delle Azzorre -