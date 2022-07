Maneskin al Circo Massimo di Roma: orari, apertura cancelli e scaletta del concerto di sabato 9 luglio 2022 (Di sabato 9 luglio 2022) Maneskin al Circo Massimo di Roma: qual è la scaletta dell’atteso concerto della band Romana in programma nella serata di sabato 9 luglio? Maneskin al Circo Massimo di Roma: scaletta del concerto di sabato 9 luglio 2022 Conclusi i concerti all’Arena di Verona e allo Stadio G. Theghil di Lignano Sabbiadoro, i Maneskin sono pronti ad approdare al Circo Massimo di Roma per il tanto atteso concerto di sabato 9 luglio. Nel corso dell’evento, la band Romana ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 9 luglio 2022)aldi: qual è ladell’attesodella bandna in programma nella serata dialdideldiConclusi i concerti all’Arena di Verona e allo Stadio G. Theghil di Lignano Sabbiadoro, isono pronti ad approdare aldiper il tanto attesodi. Nel corso dell’evento, la bandna ...

Pubblicità

Corriere : I Maneskin al Circo Massimo: strade chiuse, niente alcol, cancelli aperti dalle 14,30. Attesi in 70 mila - IlContiAndrea : E infine per chiarirci. Per me è giusto dar voce a tutte le categorie di settore. Ma chiedere ai #Maneskin di annul… - SkyTG24 : Covid, i medici chiedono ai Maneskin di rinviare concerto al Circo Massimo di Roma - vaneverdiani : RT @MadameA02: Se il virus continuerà a girare è per colpa del concerto di stasera al Circo Massimo dei Maneskin. Si certo, come no. #jo… - vaneverdiani : RT @elisapdv_88: Qualunque tg IERI: 'Magnifico evento, la più grande festa mobile mai fatta in Italia e unica al mondo: #jovabeachparty com… -