LIVE World Games 2022 in DIRETTA: oro di Duccio Marsili nel pattinaggio! Semeraro in finale nel karate (Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL PROGRAMMA COMPLETO DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA 23.05 karate – Silvia Semeraro affronterà l'austriaca Alisa Buchinger che si è imposta 1-0 sulla francese Alizee Agier. 23.00 karate – SILVIA Semeraro! L'azzurra supera 3-1 l'azera Zaretska Irina e approda in finale per l'oro nel kumite -68 kg. 22.55 HOCKEY IN LINEA – Repubblica Ceca che si è portata sul 10-1, il raggruppamento è lo stesso di quello dell'Italia che oggi ha superato 7-2 la Lettonia. 22.50 HOCKEY IN LINEA – Repubblica Ceca avanti 7-1 sulla Svizzera nel match valido per il gruppo B del torneo maschile. 22.45 SOFTBALL – Taipei supera 9-4 il Canada nel match valido per il gruppo B. 22.40 karate – Silvia Semeraro torna sul tatami ...

