Juve Zaniolo, le trattative proseguono: c'è fiducia per l'affare (Di sabato 9 luglio 2022) La Juve continua a lavorare per portare Zaniolo a Torino: le parti sono a lavoro per chiudere, c'è fiducia per l'affare Il quotidiano Tuttosport questa mattina nell'edizione cartacea ha fatto il punto sulla questione Juve Zaniolo. Il classe '99 è l'obiettivo dei bianconeri per rinforzarsi ulteriormente dopo Pogba e Di Maria. La cessione di De Ligt potrebbe aiutare nel velocizzare anche l'affare con la Roma. L'idea dei giallorossi resta sempre quella di voler incassare 60 milioni, i bianconeri vorrebbero chiudere in prestito oneroso a 10 con riscatto a 35/40 milioni oppure inserendo una contropartita. C'è fiducia sulla chiusura dell'affare.

