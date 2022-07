George Clooney e Elisabetta Canalis, dopo anni la verità: ecco perché lui l’ha lasciata (Di sabato 9 luglio 2022) Quando facevano coppia hanno riempito intere colonne di rotocalchi e catturato l’attenzione dei media. dopo 2 anni di fidanzamento ecco giungere l’immediata fine della storia. Tutta la verità sulle motivazioni della scelta di Clooney. Quando già molti sognavano di vederli procedere verso l’altare per scambiarsi la promessa di vita comune, ecco la doccia fredda. I due si lasciano improvvisamente, mandando in frantumi i sogni dei fan. Eppure l’ultima apparizione insieme, sul red carpet del Golden Globe degli Oscar, non aveva fatto trasparire nessuna crepa all’interno della coppia; nessun segno di cedimento. Al riguardo nè Elisabetta né George Clooney hanno mai rilasciato dichiarazioni sulla fine della loro storia d’amore. Molti ricordano ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 9 luglio 2022) Quando facevano coppia hanno riempito intere colonne di rotocalchi e catturato l’attenzione dei media.di fidanzamentogiungere l’immediata fine della storia. Tutta lasulle motivazioni della scelta di. Quando già molti sognavano di vederli procedere verso l’altare per scambiarsi la promessa di vita comune,la doccia fredda. I due si lasciano improvvisamente, mandando in frantumi i sogni dei fan. Eppure l’ultima apparizione insieme, sul red carpet del Golden Globe degli Oscar, non aveva fatto trasparire nessuna crepa all’interno della coppia; nessun segno di cedimento. Al riguardo nènéhanno mai rilasciato dichiarazioni sulla fine della loro storia d’amore. Molti ricordano ...

