Chieti | lite finisce in tragedia | 15enne uccide il nonno a colpi di sedia e aspirapolvere

Pubblicità

...aspirapolvere per colpire il nonno pare dopo unacon la nonna. L'uomo era ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Pescara: il fatto è avvenuto in una casa di Bucchianico () ...... in provincia di, dove il giovane vive con i nonni materni: il 15enne avrebbe usato una sedia ed un aspirapolvere per colpire il nonno pare dopo unacon la nonna. Anziana uccisa in casa, ...È morto nella notte l'uomo di 78 anni che nel pomeriggio di ieri venerdì 8 luglio è stato aggredito dal nipote 15enne con una sedia ed un aspirapolvere dopo una lite con la nonna. L'uomo era ricoverat ...Un ragazzo di 15 anni con problemi psichiatrici ha aggredito e ucciso il nonno di 78 anni. È successo ieri pomeriggio in una casa di Bucchianico, in provincia di Chieti, dove il ...