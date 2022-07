Una Vita, anticipazioni 9 luglio: Aurelio fa un patto con Genoveva e le racconta il segreto di Valeria, David e Rodrigo (Di venerdì 8 luglio 2022) Una Vita, anticipazioni 9 luglio: quali vicende ci saranno domani in quel di Acacias? Scopriamolo insieme. Una Vita, anticipazioni 9 luglio: tregua tra Aurelio e Genoveva e lui accetta di raccontarle l’intrigo in cui è coinvolto Aurelio e Genoveva riescono ad accordarsi e finalmente il Quesada decide di raccontare alla moglie il segreto di Valeria, David e Rodrigo. A questo punto cosa farà la Salmeròn? Dori non riesce a far pace con Felipe, che nel frattempo pare riavvicinarsi a Ramòn Dori cerca ancora di farsi perdonare da Felipe, ma niente da fare. Intanto sembra destinata a riprendere l’amicizia tra l’Alvarez ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 8 luglio 2022) Una: quali vicende ci saranno domani in quel di Acacias? Scopriamolo insieme. Una: tregua trae lui accetta dirle l’intrigo in cui è coinvoltoriescono ad accordarsi e finalmente il Quesada decide dire alla moglie ildi. A questo punto cosa farà la Salmeròn? Dori non riesce a far pace con Felipe, che nel frattempo pare riavvicinarsi a Ramòn Dori cerca ancora di farsi perdonare da Felipe, ma niente da fare. Intanto sembra destinata a riprendere l’amicizia tra l’Alvarez ...

Pubblicità

giuliapompili : Fumio Kishida, attuale primo ministro, sta parlando ora alla stampa. Deve fermarsi spesso per parlare. Tira su col… - borghi_claudio : E alla fine muoio pure a Tagliacozzo. Va bene, mi dispiace di avere una sola vita da donare alla Patria ?? Goofynom… - giuliapompili : Nobuo Kishi, fratello minore di Shinzo Abe, attuale ministro della Difesa del Gabinetto Kishida, ha detto che è sta… - strawfed01 : io non so che cavolo fare con il biglietto che devo prenotare per quando vado a leicester, rispetto a una settimana… - graffioemordo : @samu7720 Mi spiace contraddirti ma l'INPS non passa app, semmai pensioni minime a chi ha lavorato per una vita, e… -