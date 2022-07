Ucb, per spondiloartrite assiale miglioramenti importanti con bimekizumab (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug. (Adnkronos Salute) - La farmaceutica Ucb, annuncia nuovi dati a 24 settimane di due studi di Fase 3 (Be Mobile 1 e Be Mobile 2) su bimekizumab nel trattamento della spondiloartrite assiale non radiografica attiva (nr-axSpa) e della spondilite anchilosante attiva (Sa). Entrambi gli studi, presentati al Congresso europeo di reumatologia, (Eular 2022) – si legge in una nota dell'azienda - hanno raggiunto tutti gli endpoint primari e secondari alla settimana 16, con significatività statistica, dimostrando miglioramenti importanti rispetto al placebo a livello di segni e sintomi della malattia sull'intero spettro dell'axSpa, con esiti coerenti per i pazienti con nr-axSpa e Sa. Il profilo di sicurezza dell'anticorpo monoclonale, in entrambi gli studi, era uniforme ai dati sulla sicurezza di ... Leggi su iltempo (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug. (Adnkronos Salute) - La farmaceutica Ucb, annuncia nuovi dati a 24 settimane di due studi di Fase 3 (Be Mobile 1 e Be Mobile 2) sunel trattamento dellanon radiografica attiva (nr-axSpa) e della spondilite anchilosante attiva (Sa). Entrambi gli studi, presentati al Congresso europeo di reumatologia, (Eular 2022) – si legge in una nota dell'azienda - hanno raggiunto tutti gli endpoint primari e secondari alla settimana 16, con significatività statistica, dimostrandorispetto al placebo a livello di segni e sintomi della malattia sull'intero spettro dell'axSpa, con esiti coerenti per i pazienti con nr-axSpa e Sa. Il profilo di sicurezza dell'anticorpo monoclonale, in entrambi gli studi, era uniforme ai dati sulla sicurezza di ...

Pubblicità

fchinni : UCB da sempre si pone l’obiettivo di promuovere modelli di innovazione nell’ambito delle scienze per la vita. Propr… - salutegreen24 : (Adnkronos) - 'Anche se c'è ancora molta strada da percorrere per garantire alle donne il ruolo che meritano, riten… - informatori_it : #UCBPharma Italia si è aggiudicata il Premio #LEADS, istituito dall’Associazione Donne Leader in Sanità, per la cat… -

Ucb Italia in Federated Innovation @Mind ... precisando che, rispetto alle 11 aree tematiche in cui sono raggruppate le aziende di Federated Innovation @Mind, Ucb Pharma Italia rientra nella Life Sciences & Healthcare per lavorare con il ... Zambon, Ilaria Villa nuova direttrice generale ... anche per produzioni sofisticate di terzi" Ilaria Villa viene da UCB dove ha ricoperto il ruolo di Vice President EU Operations fino ad aprile 2022. Ha conseguito una laurea in Economia Politica ... Tiscali Notizie Gli esperti, 'evidenze chiare per bimekizumab in artrite psoriasica attiva' La sicurezza e l'efficacia di bimekizumab nell'artrite psoriasica non erano ancora state confermate e il farmaco non è attualmente approvato per l'uso nell'artrite psoriasica dalle autorità ... Ucb, per spondiloartrite assiale miglioramenti importanti con bimekizumab Roma, 8 lug. (Adnkronos Salute) - La farmaceutica Ucb, annuncia nuovi dati a 24 settimane di due studi di Fase 3 (Be Mobile 1 e Be Mobile 2) su ... ... precisando che, rispetto alle 11 aree tematiche in cui sono raggruppate le aziende di Federated Innovation @Mind,Pharma Italia rientra nella Life Sciences & Healthcarelavorare con il ...... ancheproduzioni sofisticate di terzi" Ilaria Villa viene dadove ha ricoperto il ruolo di Vice President EU Operations fino ad aprile 2022. Ha conseguito una laurea in Economia Politica ... Ucb, per spondiloartrite assiale miglioramenti importanti con bimekizumab La sicurezza e l'efficacia di bimekizumab nell'artrite psoriasica non erano ancora state confermate e il farmaco non è attualmente approvato per l'uso nell'artrite psoriasica dalle autorità ...Roma, 8 lug. (Adnkronos Salute) - La farmaceutica Ucb, annuncia nuovi dati a 24 settimane di due studi di Fase 3 (Be Mobile 1 e Be Mobile 2) su ...