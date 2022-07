Shinzo Abe ucciso in un attentato: il video dello sparo (Di venerdì 8 luglio 2022) L'ex primo ministro giapponese Shinzo Abe lotta per la vita in ospedale dopo aver subito un attentato durante un comizio. L’uomo che ha sparato all’ex premier giapponese aveva una pistola “mascherata”, infilata dentro quello che sembra una sorta di obiettivo fotografico. Lo si evince da un’immagine ripresa dai media giapponesi. L’uomo, maglietta, pantaloni militari con le tasche, e mascherina sul volto, è stato arrestato e portato via da quattro agenti, mentre a pochi metri di distanza uomini dello staff dell’ex premier tentavano di rianimare Abe. il politico è stato portato in ambulanza in ospedale dopo l'incidente e i servizi sanitari stanno cercando di ripristinare i suoi parametri vitali, secondo quanto riferito dalla polizia e dai servizi sanitari della città occidentale di Nara, dove è avvenuto l'attacco. Il primo bollettino: "Non ... Leggi su affaritaliani (Di venerdì 8 luglio 2022) L'ex primo ministro giapponeseAbe lotta per la vita in ospedale dopo aver subito undurante un comizio. L’uomo che ha sparato all’ex premier giapponese aveva una pistola “mascherata”, infilata dentro quello che sembra una sorta di obiettivo fotografico. Lo si evince da un’immagine ripresa dai media giapponesi. L’uomo, maglietta, pantaloni militari con le tasche, e mascherina sul volto, è stato arrestato e portato via da quattro agenti, mentre a pochi metri di distanza uoministaff dell’ex premier tentavano di rianimare Abe. il politico è stato portato in ambulanza in ospedale dopo l'incidente e i servizi sanitari stanno cercando di ripristinare i suoi parametri vitali, secondo quanto riferito dalla polizia e dai servizi sanitari della città occidentale di Nara, dove è avvenuto l'attacco. Il primo bollettino: "Non ...

