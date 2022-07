Napoli, idea Kostic per l’attacco: le ultime (Di venerdì 8 luglio 2022) Il Napoli pensa a Kostic per rinforzare le corsie esterne d’attacco: Giuntoli al lavoro per limare le richieste dell’Eintracht Il Napoli oltre a provare a risolvere la questione Koulibaly sta guardando anche al mercato in entrata. Con Politano in uscita e Deulofeu ancora in stand by, Giuntoli sta puntando su Kostic per rinforzare le corsie esterne. La richiesta dell’Eintracht è di 20 milioni e l’agente Lucci potrebbe lavorare per limare la cifra visto che il giocatore è in scadenza. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 luglio 2022) Ilpensa aper rinforzare le corsie esterne d’attacco: Giuntoli al lavoro per limare le richieste dell’Eintracht Iloltre a provare a risolvere la questione Koulibaly sta guardando anche al mercato in entrata. Con Politano in uscita e Deulofeu ancora in stand by, Giuntoli sta puntando super rinforzare le corsie esterne. La richiesta dell’Eintracht è di 20 milioni e l’agente Lucci potrebbe lavorare per limare la cifra visto che il giocatore è in scadenza. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

