Napoli, Deulofeu sempre più vicino: cosa manca alla firma!

L'assenza di Lorenzo Insigne si fa sentire ancor prima di cominciare una stagione che quest'anno dovrà mettere la sveglia presto, di conseguenza anche il mercato necessita una mossa che possa consegnare a Luciano Spalletti un degno erede dell'ormai ex capitano partenopeo. Tra i tanti profili valutati c'è quello di Gerard Deulofeu, esterno duttile dell'Udinese che la scorsa stagione ha vissuto una delle sue migliori annate.

A parlare della trattativa che potrebbe portare l'ex Milan e Watford alla corte di Spalletti è stato Lucio Pengue su Radio Kiss Kiss Napoli: "Vi posso dire con estrema certezza che il Napoli considera Gerard Deulofeu la primissima scelta per rinforzare il proprio attacco. La trattativa con l'Udinese è molto calda."

