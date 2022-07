M5S | Zingaretti | ' in difficoltà | esito loro travaglio riguarda anche campo progressista'

(Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "Chi è Conte oggi? E' il leader di un partito in grande. Peròin questi mesi alcune valutazioni si sono confermate. Il M5S non è mai stato la stessa cosa della Lega ma un movimento variegato e che alla prova del governo è esploso. L'di undei 5 Stelle conferma che era giusta quell'analisi e c'era la missione di sganciare il M5S dall'alleanza strategica con la Lega. E io continuo a pensare che l'del dibattito nei 5 Stelle non riguardi solo M5S ma tutto il panorama del, del centrosinistra". Così Nicolaa Metropolis su Repubblica.it.

È noto infatti che la Giunta del Lazio, presieduta dall'ex segretario del Pd Nicola, comprende il, il cui assessore all'ambiente, Roberta Lombardi, è contraria al termovalorizzatore. ...La prima capogruppo grillina alla Camera, famosa per la diretta streaming con l'allora Segretario Pd Pier Luigi Bersani cinque anni fa sfidò Nicola; orae Pd sono alleati e Roberta ... **M5S: Zingaretti, 'Conte punto di riferimento Mi pare cosa superata da fatti'** Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "Chi è Conte oggi E' il leader di un partito in grande difficoltà. Però anche in questi mesi alcune valutazioni si sono confermate. Il M5S non è mai stato la stessa cosa de ...Poi grazie a un'iniziativa Di Maio e di Renzi si decise di continuare con Conte premier". Così Nicola Zingaretti a Metropolis su Repubblica. it. "E quindi dissi che era punto di riferimento" di una ...