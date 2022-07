Le categorie escluse dal bonus 200 euro di luglio 2022

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 8 luglio 2022) Il200è già arrivato a tanti italiani, ma ci sono alcuneche sono state tagliate fuori. Per prima cosa, i contribuenti che superano i 35 miladi reddito annui, come anche gli stagisti ed i tirocinanti, oltre a chi detiene contratti di collaborazione sportiva. Non avranno diritto al200nemmeno i dipendenti non attivi a, o se il loro salario lordo supera i 2692al mese. Il provvedimento non toccherà a chi non ha usufruito dello sgravio contributivo dello 0,8% per almeno un mese dal 1 gennaio al 23 giugno. Chi è stato assunto a fine giugnonon riceverà il200, sempre che non rientrino in un ...