La diretta su Raitre del Premio Strega è stata degna di un grande evento media? (Di venerdì 8 luglio 2022) Alla fine, con una sorta di sospiro di sollievo, i presenti durante la serata di premiazione dello Strega 2022 e i telespettatori di Raitre che l'hanno seguita da casa, hanno potuto affermare all'unisono: per fortuna che Geppi c'è. La brillante conduzione di Geppi Cucciari, infatti, ha reso meno amara la serata difficilissima della Rai, che – come da tradizione – ha annoverato tra i suoi eventi esclusivi estivi l'evento culturale più importante dell'anno. Tuttavia, il Premio Strega 2022 è stato una vera e propria sequenza di problemi di trasmissione, soprattutto per quanto riguarda la qualità dell'audio. LEGGI ANCHE > Valeria Parrella ride quando il conduttore dello Strega anticipa il dialogo sul MeToo con Augias: «Auguri»

