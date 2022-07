Kean addio: cercasi sostituto, in lizza due nomi importantissimi (Di venerdì 8 luglio 2022) Moise Kean non rientra più nei piani della Juve e per questo motivo il suo futuro sembra segnato, anche se sono pochi a capire cosa accadrà. La Juventus aveva dovuto in qualche modo riuscire a sostituire Cristiano Ronaldo negli ultimi giorni di mercato della scorsa estate, una situazione davvero molto complicata e che non dava davvero spazio a delle possibili alternative di qualità, con Moise Kean che è stato visto come la possibilità più immediata e che potesse in qualche modo essere inserito senza alcun tipo di problema all’interno della rosa Signora, ma alla fine il suo rendimento è stato estremamente negativo e per questo motivo è ormai prossimo alla cessione in questa sessione di mercato. LaPresseLa Juventus sicuramente ha bisogno di poter tornare a lottare per lo Scudetto, possibilmente anche cercando di vincere ovvero considerando come questo ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 8 luglio 2022) Moisenon rientra più nei piani della Juve e per questo motivo il suo futuro sembra segnato, anche se sono pochi a capire cosa accadrà. La Juventus aveva dovuto in qualche modo riuscire a sostituire Cristiano Ronaldo negli ultimi giorni di mercato della scorsa estate, una situazione davvero molto complicata e che non dava davvero spazio a delle possibili alternative di qualità, con Moiseche è stato visto come la possibilità più immediata e che potesse in qualche modo essere inserito senza alcun tipo di problema all’interno della rosa Signora, ma alla fine il suo rendimento è stato estremamente negativo e per questo motivo è ormai prossimo alla cessione in questa sessione di mercato. LaPresseLa Juventus sicuramente ha bisogno di poter tornare a lottare per lo Scudetto, possibilmente anche cercando di vincere ovvero considerando come questo ...

Pubblicità

pignamontero : Bisogna attendere l'ufficialità prima di sognare, non attendo altro che la presentazione di Pogba, Di Maria. Atten… - StefanoRipa5 : @thomas_novello9 @toselluc @Shoo7err Va beh ragazzi, vedete del marcio in tutto. KEAN, ARTHUR, PELLEGRINI ecc.. son… - Superbtheus : ???? 'Kean può essere la chiave per arrivare a Paredes. Fulham in pressing su Luca Pellegrini.' ???? 'Arthur tornerebb… - Christi89971146 : @juventusfc @fbernardeschi Aspetto l'addio di Kean Sandro rabiot - muffvns : RT @strangerbatch: Tra mezz'ora l'addio di Sandro. Tra un'ora quello di Kean. Tra un'ora e mezza quello di Arthur. Grazie @juventusfc . -