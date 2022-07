Grande Fratello Vip: ecco chi non ci sarà nella settima edizione (Di venerdì 8 luglio 2022) Grande Fratello Vip 7, saltano alcuni nomi circolati in rete nei giorni scorsi. ecco i tre vip che non entreranno nella Casa Grande Fratello Vip 7: tra indizi per incuriosire i telespettatori e conferme dei vip del cast, al momento sono poche le certezze. Si sa, ad esempio, che il debutto per la settima edizione sarà il 12 settembre prossimo e che ad accompagnare Alfonso Signorini in questa nuova e lunga avventura televisiva ci saranno le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Diversi sono i nomi che sono circolati in rete e tanto rumore ha fatto il nome di Rita Dalla Chiesa, conduttrice molto amata che ha riscosso l’apprezzamento dei fan del programma Mediaset. Peccato però che Rita Dalla Chiesa, come anticipa TvBLog, non ci ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 8 luglio 2022)Vip 7, saltano alcuni nomi circolati in rete nei giorni scorsi.i tre vip che non entrerannoCasaVip 7: tra indizi per incuriosire i telespettatori e conferme dei vip del cast, al momento sono poche le certezze. Si sa, ad esempio, che il debutto per lail 12 settembre prossimo e che ad accompagnare Alfonso Signorini in questa nuova e lunga avventura televisiva ci saranno le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Diversi sono i nomi che sono circolati in rete e tanto rumore ha fatto il nome di Rita Dalla Chiesa, conduttrice molto amata che ha riscosso l’apprezzamento dei fan del programma Mediaset. Peccato però che Rita Dalla Chiesa, come anticipa TvBLog, non ci ...

momosimpam : RT @sugookawa: Voglio una live come il grande fratello del cast di kinnporsche che vive sotto lo stesso tetto - 361_magazine : Grande Fratello Vip 7, saltano alcuni nomi circolati in rete nei giorni scorsi. Ecco i tre vip che non entreranno n… - Sophia26978932 : Lulù quanto vorrei riaverti in quella casa mentre mi fai compagnia tutti i giorni e guardarti 24h su 24 ?????? manchi… - karamaz40068346 : @NIKLUPUS @gps72 Non credo, come farebbe a tingersi i capelli? Più probabile al grande fratello. - Viviana9345 : RT @Soulblavk0: ma voi capite la caoticità del cast di kp cioè tra lo space di ieri e le live di oggi cioè immaginateli tutti insieme nella… -