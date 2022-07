Giappone | Fassino | ' gesto folle | sconvolgente e incredibile'

(Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug (Adnkronos) - "Uned. Un ulteriore segno di quanto la violenza cieca corra sotto la pelle della societa'. Un pensiero per Shinzo Abe per molti anni serio ed affidabile amico dell'Europa e dell'Occidente". Lo ha scritto su Twitter Piero, presidente della commissione Esteri della Camera dei deputati.

Pubblicità

Aosta Oggi

E anche Svizzera estanno ripensando la propria neutralità" Come donare " Fondazione ... Francia, Germania e Spagna, Piero, Jean - Louis Bourlanges, Pau Marí - Klose e Micheal Roth. ...... gli ex comunisti cometendono solo a fare chiacchiere da bar. * * * Su Affaritaliani ... sempre in Asia, che sulla Russia sta portando avanti un approccio opposto a quello del. È l'... Arrampicata, a Charbonnier e Fassino i titoli regionali Senior della specialità Lead Roma, 8 lug (Adnkronos) – “Un gesto folle, sconvolgente ed incredibile. Un ulteriore segno di quanto la violenza cieca corra sotto la pelle della societa’. Un pensiero per Shinzo Abe per molti anni se ...