Gianluca Costantino fuori dalla festa di Soleil Sorge: “Non sono ipocrita” (Di venerdì 8 luglio 2022) La festa per il compleanno di Soleil Sorge ha sollevato un vero e proprio polverone. L’influencer, infatti, ha deciso di non invitare tutti coloro che hanno partecipato con lei alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo le dichiarazioni di Nathaly Caldonazzo, anche Gianluca Costantino ha deciso di dire la sua sull’argomento. Con grande sorpresa, il personal trainer non ha preso parte all’evento. Gianluca Costantino non è stato invitato alla festa di Soleil: “Una certezza in più” Gianluca Costantino, in una breve intervista per Pipol Gossip, ha parlato di ciò che è successo con Soleil Sorge. Nella casa del Grande Fratello Vip i due avevano stretto un ottimo ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 8 luglio 2022) Laper il compleanno diha sollevato un vero e proprio polverone. L’influencer, infatti, ha deciso di non invitare tutti coloro che hanno partecipato con lei alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo le dichiarazioni di Nathaly Caldonazzo, ancheha deciso di dire la sua sull’argomento. Con grande sorpresa, il personal trainer non ha preso parte all’evento.non è stato invitato alladi: “Una certezza in più”, in una breve intervista per Pipol Gossip, ha parlato di ciò che è successo con. Nella casa del Grande Fratello Vip i due avevano stretto un ottimo ...

