Formula 1 - Tutte le novità sul futuro del circus (Di venerdì 8 luglio 2022) Importanti novità per la Formula 1 al termine della riunione della "F.1 Commission" a cui hanno preso parte il presidente della FIA, Ben Sulayem, il ceo della F.1 Stefano Domenicali, i delegati tecnici della Federazione e tutti i rappresentanti delle squadre. Dalle direttive tecniche sul porpoising al budget cap, ecco cosa è stato decisivo durante il vertice tenutosi stamattina in Austria. Porpoising. Era il tema più scottante, almeno sotto il profilo tecnico. I controlli per limitare il fenomeno del saltellamento delle vetture - quelli definiti dalla direttiva tecnica numero 39 - entreranno in vigore solamente dal GP del Belgio di fine agosto e non dal GP di Francia, come originariamente previsto. Sono state inoltre discusse una serie di soluzioni al porpoising che saranno introdotte a partire dal 2023. Budget Cap. Altro argomento caldo, questa volta ...

