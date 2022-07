F1 | che cos’è la Sprint Race e quanti punti assegna Cosa succede a chi si ritira e dove si svolgerà ancora nel 2022

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 luglio 2022) Domani prenderà il via la secondadel Mondialedi F1. Sul tracciato del Red Bull Ring (Austria), l’olandese Max Verstappen ha ottenuto la pole-position per questa gara “veloce” quest’oggi davanti alle due Ferrari del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz. Sabato 9 luglio quindi si assisterà a una corsa, la cui distanza sarà pari a un terzo di quella del Gran Premio della domenica, nel caso di Spielberg parliamo di 21 giri. La zonariguarderà i primi otto della classifica finale: chi passerà per primo sul traguardo otterrà 8, il secondo 7, il terzo 6 e così via fino all’ottavo, che ne raccoglierà 1. Non ci sarà alcun bonus per il giro più veloce. Giova ricordare che lasarà preceduta dalla FP2. Infine ...