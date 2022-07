Dalla Finlandia la batteria che accumula calore sfruttando la sabbia (Di venerdì 8 luglio 2022) La sabbia si scalda fino a 500° C grazie ai pannelli solari e resta a questa temperatura per mesi. Il calore viene usato dall’impianto di teleriscaldamento della città finlandese per scaldare case, uffici e pure la piscina.... Leggi su dday (Di venerdì 8 luglio 2022) Lasi scalda fino a 500° C grazie ai pannelli solari e resta a questa temperatura per mesi. Ilviene usato dall’impianto di teleriscaldamento della città finlandese per scaldare case, uffici e pure la piscina....

