Così lo spazio aiuta le foreste. Il progetto Esa con Fincantieri (Di venerdì 8 luglio 2022) Ci sarà anche l’Italia nella missione europea che vuole studiare le foreste dallo spazio. Fincantieri NexTech, attraverso la sua controllata Ingegneria dei sistemi (Ids), in sinergia con C-Core, è stata selezionata per contribuire a una missione dell’Agenzia spaziale europea (Esa) dedicata ai polmoni verdi della Terra. Ids è una società di ingegneria specializzata nella ricerca di prodotti nei settori dei sistemi robotici, dei radar, dell’elettromagnetismo e delle comunicazioni satellitari, da impiegare per applicazioni molto diverse che vanno da quelle civili a quelle militari. Grazie a questa sua esperienza, Ids è stata scelta per sviluppare e installare il Biomass calibration transponder (Bct) in banda P a New-Norcia, in Australia, e il test della nuova antenna è stato un successo. L’iniziativa rientra nel quadro del contratto ... Leggi su formiche (Di venerdì 8 luglio 2022) Ci sarà anche l’Italia nella missione europea che vuole studiare ledalloNexTech, attraverso la sua controllata Ingegneria dei sistemi (Ids), in sinergia con C-Core, è stata selezionata per contribuire a una missione dell’Agenzia spaziale europea (Esa) dedicata ai polmoni verdi della Terra. Ids è una società di ingegneria specializzata nella ricerca di prodotti nei settori dei sistemi robotici, dei radar, dell’elettromagnetismo e delle comunicazioni satellitari, da impiegare per applicazioni molto diverse che vanno da quelle civili a quelle militari. Grazie a questa sua esperienza, Ids è stata scelta per sviluppare e installare il Biomass calibration transponder (Bct) in banda P a New-Norcia, in Australia, e il test della nuova antenna è stato un successo. L’iniziativa rientra nel quadro del contratto ...

marattin : Nello spazio liberale da qualche giorno si utilizzano toni diversi. Vediamo di proseguire così per qualche settiman… - Tiziana87182697 : RT @OverpartyC: Quindi anche oggi si va sul profilo di una che non si conosce a prendere le sue foto per criticarla qui, dove non è il suo… - Nata13631 : RT @marimar43418295: @Fanclub_phoenix _Capisci che voce dolce, fluente e angelica ha quando canta un duetto! Vedi solo che la differenza co… - warugyxusoku : RT @marimar43418295: @Dear1Dq Capisci che voce dolce e angelica ha lui, quando canta un duetto! Vedi solo che la differenza con gli altri è… - LauraShak72 : RT @marimar43418295: @Dear1Dq Capisci che voce dolce e angelica ha lui, quando canta un duetto! Vedi solo che la differenza con gli altri è… -

Lampedusa esplode, il Viminale arranca, la Lega specula (di F. Olivo) Sono circa 1600 e devono spartirsi lo spazio destinato al massimo 350 persone. Si presenta così l'hotspot di Lampedusa. "I trasferimenti verso altri centri si sono bloccati - dice ad HuffPost Filippo ... Le democrazie sembrano nel caos: ma allora vince Putin Ma è davvero così I tuoi preferiti Salva questo articolo e leggilo quando vuoi. Il servizio è ... per esempio il governatore della California Gavin Newsom ha cominciato a comprare spazio pubblicitario ... Formiche.net Sono circa 1600 e devono spartirsi lodestinato al massimo 350 persone. Si presental'hotspot di Lampedusa. "I trasferimenti verso altri centri si sono bloccati - dice ad HuffPost Filippo ...Ma è davveroI tuoi preferiti Salva questo articolo e leggilo quando vuoi. Il servizio è ... per esempio il governatore della California Gavin Newsom ha cominciato a comprarepubblicitario ... Piccoli, ma grandi. Così i nanosat rivoluzionano lo spazio