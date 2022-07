Come riprodurre orchidee dai vecchi rami sfioriti: metodo semplice! (Di venerdì 8 luglio 2022) Le orchidee sono senza dubbio fiori bellissimi e ce ne sono di svariati tipi. Avere la casa piena di orchidee fiorite è un vero vanto per chiunque e riuscire a mantenerle in buona salute è davvero un capolavoro personale. Ma se avete il desiderio di poterne creare altre, sappiate che nel caso delle Dendrobium e Thunia questo è possibile. In questo modo potrete essere voi stessi dei coltivatori di queste piante. Per poter riprodurre orchidee della specie delle Dendrobium, dovete selezionare dei rametti sfioriti, ma fate attenzione a non tagliarli senza usare accorgimenti. Infatti prima prendete delle cesoie da potatura, un bicchiere di plastica e della candeggina. Riempite il bicchiere di candeggina e immergete le lame delle cesoie per qualche secondo. La candeggina eviterà che si possano formare ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 8 luglio 2022) Lesono senza dubbio fiori bellissimi e ce ne sono di svariati tipi. Avere la casa piena difiorite è un vero vanto per chiunque e riuscire a mantenerle in buona salute è davvero un capolavoro personale. Ma se avete il desiderio di poterne creare altre, sappiate che nel caso delle Dendrobium e Thunia questo è possibile. In questo modo potrete essere voi stessi dei coltivatori di queste piante. Per poterdella specie delle Dendrobium, dovete selezionare dei rametti, ma fate attenzione a non tagliarli senza usare accorgimenti. Infatti prima prendete delle cesoie da potatura, un bicchiere di plastica e della candeggina. Riempite il bicchiere di candeggina e immergete le lame delle cesoie per qualche secondo. La candeggina eviterà che si possano formare ...

Pubblicità

nikanika_____ : scuola la fa, come è possibile non riprodurre il vecchio (magari sotto forma di santino degli innovatori) e innovar… - SlKim : @MWhitemyrtle @sposaisterica @kuku7te nulla, come i 'burger' di ceci non c'entrano nulla con un burger normale perc… - kimmanuela : mi spezza come jungkook abbia fatto di yoongi in that that un meme da riprodurre in ogni situazione a caso lmao - rebel_machine : L’ergastolo come strumento di giustizia viene legittimato dal climax dell’indignazione e dello shock. Rimane una pe… - atummfs : @taylermfs: è stato molto difficile riprodurre dettagli come il sudore e i muscoli in tensione, ma il risultato è o… -