Colpaccio Juventus, la mossa che spiazza tutti (Di venerdì 8 luglio 2022) La Juventus pianifica grandi colpi per la prossima stagione: dopo gli arrivi di Di Maria e Pogba, svolta importante in casa bianconera Poco più di un mese e la Juventus… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 8 luglio 2022) Lapianifica grandi colpi per la prossima stagione: dopo gli arrivi di Di Maria e Pogba, svolta importante in casa bianconera Poco più di un mese e la… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Pubblicità

Roberta_Siro : RT @VittorioSantor: Per #Mediaset e #Sky L'Inter riprende un paracarro che ha fallito al Chelsea. COLPACCIO. Il Milan un attaccante non ti… - Agostino_russo1 : RT @VittorioSantor: Per #Mediaset e #Sky L'Inter riprende un paracarro che ha fallito al Chelsea. COLPACCIO. Il Milan un attaccante non ti… - AttilioMalena : La #Juventus ha fatto un colpaccio: #DiMaria sposta gli equilibri - PepponeCuore89 : Di Maria è atterrato a Torino, quindi è il nuovo acquisto della #Juventus. Colpaccio se guardiamo le Cifre (ovvero,… - GianniSanzo : @DiMarzio @juventusfc che colpaccio per la Juventus, il miglior esterno del campionato italiano -