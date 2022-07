C'è una vittima I casi sono 324 - Cronaca - lanazione.it (Di venerdì 8 luglio 2022) sono 324 i nuovi casi positivi al Covid in area pratese. Non accenna a diminuire l'impennata di contagi da Omicron 5 con l'atteso picco alla metà di luglio. I 324 infettati risultano così distribuiti ... Leggi su lanazione (Di venerdì 8 luglio 2022)324 i nuovipositivi al Covid in area pratese. Non accenna a diminuire l'impennata di contagi da Omicron 5 con l'atteso picco alla metà di luglio. I 324 infettati risultano così distribuiti ...

Pubblicità

chiaragribaudo : Una sentenza che ci riporta indietro di 50 anni. Solidarietà e vicinanza alla vittima dello stupro. C'è un brutto c… - rulajebreal : In Ohio i repubblicani hanno negato l'aborto a una bambina di 10 anni, vittima di stupro da parte del padre. In T… - Radio1Rai : ??#Giappone È in fin di vita l'ex premier Shinzo Abe, vittima di un attentato. I media giapponesi riferiscono che no… - perfectderavin : RT @masecrepassi: La vittima ha detto di non aver voluto né una relazione né un rapporto sessuale con lui, ma nella sentenza si legge che l… - D3AR_P4TI3NC3 : RT @masecrepassi: La vittima ha detto di non aver voluto né una relazione né un rapporto sessuale con lui, ma nella sentenza si legge che l… -