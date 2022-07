Cartelle esattoriali | cambia tutto | finalmente una buona notizia per i contribuenti

Leggi su ck12

(Di venerdì 8 luglio 2022) Se avete ricevutopotete dormire tranquilli: ecco tutte le novità introdotte grazie al Bonus Aiuti.(fonte pexels)Se avete in sospeso qualche cartella esattoriale con la Stato, potete tirare un sospiro di sollievo. Grazie al Bonus Aiuti recentemente aggiornato, si prevedono incentivi e agevolazioni per la rottamazione. Ecco le novità più salienti che riguardano i pagamenti: nella giornata di ieri 7 luglio 2022, la Camera dei Deputati ha votato la fiducia sul DDL di conversione in legge del Decreto Aiuti”+ (D.L. 17 maggio 2022, n. 50). Sebbene debba ancora essere approvato dal Senato, il Decreto rappresenta una utile via di fuga per i debiti più gravosi: scopriamo perché. Rottamazione: ecco tutte le ...