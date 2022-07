Canottaggio, Coppa del Mondo Lucerna 2022: avanzano tutti gli equipaggi azzurri (Di venerdì 8 luglio 2022) Agli archivi la prima giornata di Coppa del Mondo di Canottaggio a Lucerna. Buone notizie per l’Italia, che avanza con tutti gli equipaggi scesi nelle acque svizzere quest’oggi. Non forzano Federica Cesarini e Valentina Rodini nel doppio pesi leggeri femminile: la coppia placcata d’oro olimpico a Tokyo gestisce al meglio la propria batteria e si accontenta del secondo posto in 7.02.01 dietro all’equipaggio della Polonia. Nella gara maschile è dominio azzurro nella prima batteria, con Pietro Ruta e Gabriel Soares che vincono avanti a Stefano Oppo e Niels Torre approdando entrambi in semifinale. Silvia Crosio è in semifinale nel singolo pesi leggeri femminile grazie al secondo posto acquisito nella prima batteria in 7.40.39, battuta solo da Imogen Grant (Gran Bretagna) ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) Agli archivi la prima giornata dideldi. Buone notizie per l’Italia, che avanza congliscesi nelle acque svizzere quest’oggi. Non forzano Federica Cesarini e Valentina Rodini nel doppio pesi leggeri femminile: la coppia placcata d’oro olimpico a Tokyo gestisce al meglio la propria batteria e si accontenta del secondo posto in 7.02.01 dietro all’o della Polonia. Nella gara maschile è dominio azzurro nella prima batteria, con Pietro Ruta e Gabriel Soares che vincono avanti a Stefano Oppo e Niels Torre approdando entrambi in semifinale. Silvia Crosio è in semifinale nel singolo pesi leggeri femminile grazie al secondo posto acquisito nella prima batteria in 7.40.39, battuta solo da Imogen Grant (Gran Bretagna) ...

