Bimbo morto a Sharm | i genitori atterrano a Palermo | un' ambulanza li ha accompagnati in ospedale

(Di venerdì 8 luglio 2022) Idi Andrea Mirabile , il bambino di 6 anniel Sheik mentre era in vacanza, sono atterrati a. Sono arrivati in Italia, mentre la salma di loro figlio arriverà domani a ...

...a Sharm el Sheik, il padre è ancora grave. Lo zio: 'Fateli tornare in Italia' Un'ambulanza attendeva la coppia di coniugi che li ha subito condotti all'ospedale Policlinico. La salma del...... i genitori di Andrea, ildi 6 anni deceduto nei giorni scorsi mentre si trovava in vacanza in un lussuoso resort di Sharm El Sheikh , sul mar Rosso. Si sospetta che il piccolo siaper un'...Il padre fino a ieri mattina era ricoverato in Egitto e sottoposto a terapia con ossigeno. Sono invece migliorate le condizioni della madre, al quarto mese di gravidanza. Il nonno del piccolo a Palerm ...I genitori di Andrea Mirabile, il bambino di 6 anni morto a Sharm el Sheik mentre era in vacanza, sono atterrati a Palermo. Sono arrivati in Italia, mentre la salma di loro ...